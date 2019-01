Actualidade

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, manifestou hoje ao homólogo brasileiro "sentidas condolências" e "solidariedade" na sequência da rutura da barragem do Brumadinho, Minas gerais, que causou pelo menos 65 mortos.

Em mensagem enviada ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o chefe de Estado cabo-verdiano diz acompanhar com "profunda tristeza" as notícias sobre "a tragédia" e endereça às famílias das vítimas e ao "povo amigo e irmão do Brasil" as "mais sentidas condolências e a profunda solidariedade".

A rutura da barragem da empresa de mineira Vale, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, ocorreu na sexta-feira e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais, provocando pelo menos 65 mortos, segundo o último balanço das autoridades.