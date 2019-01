Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que as melhorias na estrutura da Sonangol vão ajudar a melhorar a economia do país, exemplificando com os dois acordos de exploração assinados com a BP e a Total.

"As melhorada eficácia operacional na Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e o aumento da atividade devem ajudar a impulsionar o crescimento económico no país", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica 'The Economist'.

Num comentário à assinatura de dois acordos de exploração petrolífera, assinados com a britânica BP e a francesa Total, a EIU diz que "a entrada da Total na refinação e processamento comercial angolano representa mais um passo da Sonangol para liberalizar um mercado sobre o qual tinha um monopólio até há pouco tempo" e acrescenta que "mais competição no setor deve ajudar a melhorar a entrega de serviços e os gargalos que tradicionalmente têm dificultado muitos negócios no país".