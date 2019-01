Actualidade

A consultora Capital Economics considerou hoje provável que o banco central angolano continue a descer as taxas de juro, considerando que é dos poucos instrumentos ao dispor das autoridades para ajudarem uma "economia em dificuldades".

"Esperamos que a taxa de juro de referência em Angola seja cortada em mais 25 pontos-base nos próximos meses", escrevem os analistas num relatório sobre a política monetária de vários países africanos.

"Com a política orçamental apertada devido às fracas receitas do petróleo e a um rigoroso programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), cortar as taxas é uma das poucas alavancas ao dispor dos decisores políticos para ajudarem a economia em dificuldades", afirmam.