Brexit

Uma proposta de um deputado do partido Conservador que condiciona a aprovação do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) à renegociação do texto com Bruxelas recebeu o apoio da primeira-ministra, noticia hoje a imprensa britânica.

Theresa May manifestou a sua aprovação numa reunião à porta fechada com o grupo parlamentar conservador na segunda-feira à noite sobre o voto de hoje no parlamento britânico para determinar os próximos passos no processo do 'Brexit'.

Graham Brady, presidente do órgão que organiza as eleições internas do partido Conservador, sugere que o Acordo seja aprovado se a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte, conhecida por 'backstop', for substituída por "disposições alternativas".