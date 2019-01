Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a subida de 14% da receita fiscal moçambicana em 2018 disfarça as fragilidades na aplicação das leis e antecipa muitas dificuldades na implementação de mais medidas neste setor.

"As autoridades moçambicanas atribuem o aumento na coleta fiscal à introdução de novas taxas e à melhor aplicação das leis atuais, juntamente com um modesto crescimento de Moçambique em 2018, o que levou a um aumento dos impostos pagos", escrevem os analistas da revista britânica 'The Economist', acrescentando, no entanto, que "a aplicação da atual legislação é fraca".

No ano passado, a receita fiscal em Moçambique aumentou 14%, passando de 196 mil milhões de meticais, em 2017, para 223 mil milhões, alicerçada na implementação, em janeiro de 2018, de alterações fiscais nos impostos sobre as bebidas alcoólicas, o tabaco e os automóveis novos".