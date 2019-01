Actualidade

O filme "Serpentário", de Carlos Conceição, vai estar em competição no festival de cinema de Berlim, em fevereiro, integrado no concurso de primeiras longas-metragens, anunciou hoje a organização.

"Serpentário", uma coprodução luso-angolana, vai ser exibida no âmbito do programa paralelo Fórum e foi hoje selecionada para a competição de primeiras longas-metragens, a par de outras 15 obras, segundo o comunicado da Berlinale.

Do programa Fórum entram também em competição o filme alemão "Gli ultimi a vederli vivere/The Last to See Them", de Sara Summa, a coprodução franco-norte-americana "So Pretty", de Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli, o filme romeno "Mon?tri", de Marius Olteanu, e o hispano-costarriquenho "El despertar de las hormigas", de Antonella Sudasassi Furniss.