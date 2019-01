PSD

O líder do PSD no distrito de Coimbra, Maurício Marques, demitiu-se do cargo e foi acompanhado na sua decisão pelos restantes membros do órgão, disse hoje o próprio à agência Lusa.

Maurício Marques, que há um ano apoiou Pedro Santana Lopes nas eleições para a direção nacional do PSD, que deram a vitória a Rui Rio, justificou a renúncia ao cargo de presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra com uma "quebra de confiança" face à atual liderança do partido.

"Devo contribuir, com a minha saída, para que se restabeleça uma confiança que não existe", sublinhou.