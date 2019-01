Actualidade

O Governo brasileiro ordenou hoje a inspeção de todas as barragens de mineração no país depois da rutura de uma barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que provocou 65 mortos e 279 desaparecidos.

De acordo com uma resolução publicada hoje no Diário Oficial da União, as agências reguladoras terão de fazer o "controlo imediato" das barragens sob a sua jurisdição e priorizar aquelas classificadas como tendo "potencial de danos associados alto" ou de "alto risco".

Da mesma forma, a resolução ordena a auditoria dos processos de inspeção realizados nas barragens mantidas no Brasil e a revisão dos regulamentos relacionados com a monitorização da sua segurança.