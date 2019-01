Actualidade

A Associação de Lesados PT/Oi (ALOPE) reuniu-se hoje com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para pedir mediação com os bancos que venderam produtos financeiros da ex-PT e que causaram elevadas perdas aos clientes.

Segundo disse à agência Lusa o presidente da Associação de Lesados em Obrigações e Produtos Estruturados PT/Oi (ALOPE), Francisco Mateus, a reunião desta manhã com o regulador dos mercados financeiros teve um "feedback positivo", ficando agora a CMVM responsável por contactar os bancos a questionar se aceitam participar no processo de mediação, uma vez que essa participação é voluntária.

Francisco Mateus considerou que o pedido da CMVM, apesar de ser de "persuasão moral, tem de ter algum peso" uma vez que se trata do regulador.