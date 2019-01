Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, quer reabrir o acordo de saída que assinou em novembro com a União Europeia, afirmou hoje um porta-voz do Governo, pouco antes do início de um debate sobre o 'Brexit' no Parlamento.

"O Reino Unido continua a acreditar que é do seu maior interesse sair com um acordo, mas temos de ter um acordo que possa ter o apoio do Parlamento e isso exigirá algumas alterações ao acordo de saída", justificou a mesma fonte, numa conferência de imprensa diária.

Líderes europeus têm repetido não estarem dispostos a reabrir o documento que demorou 17 meses a finalizar, mas deputados eurocéticos recusam-se a aprovar o texto por discordarem com a solução de salvaguarda para a Irlanda do Norte.