Actualidade

O treinador adjunto do Sporting assegurou hoje que a equipa está concentrada no desafio da 19.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Vitória de Setúbal, não querendo abordar os próximos dois encontros com o Benfica.

Face à ausência do treinador principal, Marcel Keizer, que se ausentou do país devido ao falecimento de um familiar, foi, novamente, Rodolfo Correia a falar em conferência de imprensa, na Academia do clube, em Alcochete.

"Não encaramos dessa forma [a pensar nos dois jogos com o Benfica para a I Liga e primeira mão da meia-final da Taça de Portugal]. O objetivo é amanhã [quarta-feira]. Este é o próximo e o mais importante. Depois do [Vitória de] Setúbal logo pensamos nos dois jogos com o Benfica", afirmou.