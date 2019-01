Actualidade

Sandro Mendes, novo treinador do Vitória de Setúbal, disse hoje acreditar que a sua equipa pode surpreender o Sporting, na quarta-feira, no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol.

Apesar de estar consciente das dificuldades, o sucessor de Lito Vidigal partilhou na conferência de imprensa a mensagem que passou aos jogadores no balneário, prometendo dificultar a missão dos 'leões'.

"A mensagem é simples: fazemos o nosso trabalho, concentrados no que temos de fazer frente a uma grande equipa, mas vamos complicar ao máximo a vida do Sporting. Com o decorrer do jogo, quem sabe, já começam a haver algumas ideias novas. O jogo dirá o que será o resultado final", disse o antigo capitão do Vitória.