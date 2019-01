Actualidade

A líder do CDS-PP prometeu hoje propostas para tirar o país "da cepa torta" e avisou que a receita não é nem a do PS nem a usada nos anos da 'troika', quando foi Governo com o PSD.

"Nós queremos sair da cepa torta", afirmou Assunção Cristas no encerramento de dois dias das jornadas parlamentares do partido, em Braga, dedicadas à Europa e à segurança, a pouco meses das eleições europeias, em maio, e das legislativas, em outubro.

A receita que sugere, a do CDS, nunca foi testada em Portugal, dado que o partido, quando foi poder, numa governou sozinho, tendo governado em coligação com o PSD entre 2011 e 2015, durante o tempo de vigência da 'troika'.