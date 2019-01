Actualidade

O treinador do FC Porto assumiu hoje ter "mau perder", mas justificou a ausência dos 'dragões' dos festejos da vitória do Sporting na Taça da Liga, no sábado, com o desconforto provocado por condições longe das ideais.

"É mau para a equipa que perde ter de subir uma escadaria enorme onde estão os adeptos adversários. Isso é uma situação a rever. Aos palavrões não vejo grande mal. Agora o insulto gratuito e as cuspidelas já não devem existir e todo o nosso 'staff' levou com isso", afirmou Sérgio Conceição.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Belenenses, na quarta-feira, para a 19.ª jornada da I Liga, o treinador 'azul e branco' condenou ainda a tentativa de agressão de Diamantino Figueiredo, um dos seus adjuntos, a um adepto do Sporting.