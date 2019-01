Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi hoje galardoado com o prestigiado prémio alemão Carlos Magno, que reconhece as contribuições para a unidade da Europa, anunciaram as autoridades da cidade de Aachen.

O comité que atribui o galardão indicou que Guterres é "um destacado defensor do modelo europeu de sociedade, do pluralismo, tolerância e diálogo, de sociedades abertas e solidárias, do fortalecimento e consolidação da cooperação multilateral".

O antigo primeiro-ministro português e Alto Comissário da ONU para os Refugiados junta-se a uma lista de premiados que inclui o presidente francês, Emmanuel Macron, galardoado o ano passado, o presidente Bill Clinton, os papas Francisco e João Paulo II e a chanceler alemã, Angela Merkel.