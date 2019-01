Actualidade

Portugal estará representado no Festival de Cinema de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que decorre em fevereiro em França, com vários filmes em competição, e uma jurada, a ilustradora Susa Monteiro.

De acordo com informação disponível no site oficial do festival, "Casa de Vidro", de Filipe Martins, e "Red Hill", de Laura Carreira, com produção britânica, estão na competição internacional.

"Casa de Vidro", produzido pelo centro de artes performativas balleteatro, é apresentado como um "filme híbrido", que conjuga documentário e ficção, em torno de um sem-abrigo toxicodependente, que vive entre um parque de estacionamento de um supermercado e um 'stand' de automóveis abandonado, no Porto.