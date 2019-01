Actualidade

As cerimónias fúnebres do líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, deverão acontecer na primeira semana de abril, disse hoje fonte da direção do maior partido da oposição angolana.

Em declarações hoje à agência Lusa, o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse que prossegue o diálogo com o Governo angolano relativamente aos procedimentos e às datas concretas de exumação e inumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, morto em combate, na província angolana do Moxico, a 22 de fevereiro de 2002, onde foi sepultado.

Raul Danda frisou que na quarta-feira realiza-se uma reunião da comissão organizadora do partido para as exéquias fúnebres, que vai continuar a tratar deste processo.