O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, revelou hoje que vai propor ao Governo uma "adaptação" à política de contratação de profissionais e "incentivos adequados" para resolver o problema das regiões periféricas.

"Vamos propor uma política de contratações que tem de se adaptar aos tempos modernos para que as regiões periféricas possam contratar os seus médicos rapidamente, mas também uma política de incentivos adequada", afirmou o bastonário da OM, no final de uma visita ao Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Para o bastonário, "sem uma verdadeira política de incentivos", o país "não vai conseguir resolver o problema das regiões mais periféricas e desfavorecidas" e passará a ter "doentes de primeira e doentes de segunda".