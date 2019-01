Actualidade

A Cofisa, responsável pelo fabrico das conservas de sardinha marca DIA retiradas do mercado, indicou hoje à Lusa que foram efetuadas contra-análises a outras unidades do mesmo lote, resultando que estas estavam aptas para consumo.

"Foram efetuadas de imediato contra-análises a outras unidades do mesmo lote, resultando [em] todas a indicação de aptas para consumo", disse, numa nota, em resposta à Lusa, fonte oficial da Cofisa.

Em causa está o lote 2694L, com validade até julho de 2023, que foi retirado do 'stock' do grupo DIA devido a "uma possível falha de esterilização".