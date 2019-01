Actualidade

Angola arrecadou 16,5 milhões de euros com a exportação da madeira em três meses de atividade do Entreposto de Madeira de Luanda, estrutura que passou a coordenar e fiscalizar a exploração, transporte e comercialização, foi hoje anunciado.

A informação foi avançada pelo ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social de Angola, Manuel Nunes Júnior, de visita ao Entreposto da capital, afirmando que antes do seu funcionamento, que ainda não está na sua plenitude, o país arrecadava "praticamente zero", com essa atividade.

"E nesse período já produziu recursos importantes para o país no quadro da exportação, com a entrada em Angola de cerca de 19 milhões de dólares [16,5 milhões de euros] da exportação de madeira, que antes da existência do entreposto (...) era praticamente zero", disse.