O fabricante automóvel PSA considerou hoje que as recentes declarações do ministro do Ambiente sobre a desvalorização na troca futura de carros a gasóleo criam "incerteza, alarme e confusão entre os clientes".

"As recentes declarações feitas em Portugal sobre o futuro próximo dos veículos a diesel criam incerteza, alarme e confusão entre os clientes. Elas não correspondem aos regulamentos da União Europeia, que visam reduzir as emissões dos veículos a diesel destinados ao mercado europeu", segundo uma posição do Grupo PSA enviada à agência Lusa.

O grupo que inclui a Peugeot, Citroen, DS e Opel/Vauxhall notou que "não distinguir as gerações atuais de motores diesel e gasolina dos das gerações anteriores significa não ter em conta o problema real das emissões no setor automóvel, que é a idade do parque automóvel em Portugal, que continua a crescer (quase 13 anos em média)".