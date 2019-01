Actualidade

O presidente do Sporting pretende entrar na tribuna do Estádio do Bonfim, em Setúbal, na quarta-feira, apenas depois de o último adepto 'leonino' ter entrado, em protesto contra as "sucessivas demoras" neste processo em jogos fora de casa.

Fonte do Sporting disse à Lusa que Frederico Varandas vai tomar esta posição no jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol pelo facto de os dirigentes 'leoninos' considerarem injustificável que as entradas nos últimos jogos do campeonato, incluindo os procedimentos de revista, estejam a ser tão demoradas.

O vice-presidente do Sporting João Sampaio manifestou recentemente o descontentamento do clube com os atrasos nas entradas dos adeptos, alguns dos quais, segundo os responsáveis dos 'leões', chegam a perder toda a primeira parte.