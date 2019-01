Actualidade

O tribunal "negou provimento a um recurso" da Câmara de Lisboa e do promotor de uma obra na Praça das Flores, num processo de associações cívicas contra a construção de um edifício moderno naquele local, foi hoje anunciado.

Três das associações que compõe o Fórum do Património pretendiam evitar a demolição de um edifício histórico e a sua substituição por outro mais moderno, um prédio de cinco pisos envidraçado, assente numa estrutura de betão armado e de ferro, da autoria do arquiteto Souto de Moura, tal como quer a Câmara de Lisboa.

Numa nota, o Fórum do Património anunciou que o Tribunal Central Administrativo (TCA) Sul decidiu, num acórdão de 24 de janeiro, negar provimento a um recurso da Câmara de Lisboa e do promotor da obra para reverter uma decisão tomada pelo mesmo tribunal em junho de 2018, relativa à suspensão do licenciamento da obra.