Actualidade

O primeiro-ministro anunciou hoje que "o tema fundamental" da presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, vai ser o das relações com o continente africano e considerou essencial a existência de solidariedade na regulação dos fluxos migratórios.

O anúncio do tema da presidência portuguesa de 2021 foi feito por António Costa na apresentação das conclusões da V Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, que se realizou em Nicósia, no Chipre, e que contou com as presenças dos chefes de Estado e de Governo da França (Emmanuel Macron), Itália (Giuseppe Conte), Grécia (Alexis Tsipras) e Malta (Joseph Muscat) , além do anfitrião, o cipriota Nicos Anastasiades).

"A próxima presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, terá como tema fundamental o das relações entre a União Europeia e continente africano", declarou o primeiro-ministro português.