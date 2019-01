Brexit

A emenda do líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') foi hoje rejeitada pela Câmara dos Comuns, com 296 votos a favor e 327 contra.

A emenda trabalhista submetida a votação previa que os deputados pudessem votar sobre outras opções de 'Brexit'.

Esta foi a primeira das emendas aos planos do Governo britânico que o parlamento vai votar hoje para tentar sair do impasse criado pelo chumbo do Acordo de saída negociado com Bruxelas, rejeitado por uma margem de 230 votos a 15 de janeiro.