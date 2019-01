Actualidade

Candidatos a reitor da Universidade de Coimbra defenderam hoje, num debate, uma ligação mais efetiva à cidade e ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) para potenciar, nomeadamente, o capital associado ao setor da saúde.

Durante cerca de hora e meia, participaram três dos quatro candidatos: o atual vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) Amílcar Falcão, o docente e investigador na área da inteligência artificial Ernesto Costa e o diretor da Faculdade de Letras (FLUC), José Pedro Paiva (não esteve presente a astrónoma brasileira Duília Fernandes de Mello).

No debate, que ocorreu na Casa Municipal da Cultura, os três candidatos à liderança da UC defenderam uma maior ligação à cidade, com especial incidência no potencial de Coimbra no setor da saúde.