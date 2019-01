Brexit

O parlamento britânico deu hoje um sinal de que poderá aprovar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) se for alterada uma medida prevista para Irlanda do Norte.

Uma maioria de deputados, juntando conservadores e o Partido Democrata Unionista (DUP) aprovaram uma proposta do deputado Graham Brady, que exige a substituição do chamado 'backstop' por "disposições alternativas" para aprovar o texto.

A emenda apresentada por Graham Brady foi aprovada por 317 votos, enquanto os votos contrários totalizaram 301.