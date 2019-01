Actualidade

Um golo de Costinha bastou hoje ao Desportivo de Chaves para vencer em casa do Portimonense por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos 'flavienses' abandonar a lanterna-vermelha da prova.

O golo do avançado do conjunto de Chaves surgiu aos 38 minutos de jogo, tendo depois os transmontanos segurado a importante vantagem e regressado aos triunfos, depois da derrota na ronda anterior na receção ao FC Porto (4-1).

Com esta vitória, o Chaves sobe ao 17.º posto, ainda em zona de despromoção, com 15 pontos, mais um do que o Feirense, agora último, e a três do Desportivo das Aves, primeira equipa acima da 'linha de água', enquanto o Portimonense é oitavo com 27.