Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (STJ) proibiu hoje o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, de sair do país, de alienar e hipotecar as propriedades, e bloqueou as suas contas em território venezuelano.

As medidas foram anunciadas através da rede social Twitter pelo presidente do STJ, Maikel Moreno.

"A sessão plenária decretou as seguintes medidas cautelares contra Juan Gerardo Guaidó Marques: proibição de saída do país sem autorização, proibição de alienar e hipotecar bens da sua propriedade e bloqueio e imobilização das suas contas bancárias e/ou quaisquer outros instrumentos financeiros no território venezuelano", lê-se.