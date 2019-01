Actualidade

O novo Instituto Português Além-Fronteiras, que será inaugurado em fevereiro na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, irá criar um arquivo das histórias orais da imigração portuguesa na Califórnia, disse à Lusa o recém-nomeado diretor Diniz Borges.

A coordenação deste projeto será feita com a Faculdade de Ciências Sociais da universidade, onde há um departamento que já trabalha as histórias orais de outros grupos étnicos, sendo que os trabalhos vão iniciar-se em fevereiro.

Os objetivos do Instituto Português Além-Fronteiras passam por, segundo Diniz Borges, "criar uma ligação entre a universidade e a comunidade de origem portuguesa" no vale de São Joaquim, na Califórnia, o estado norte-americano com maior presença da diáspora lusa.