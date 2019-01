Actualidade

A eliminação de trinta mil 'funcionários fantasma' da folha de salários do Estado moçambicano vai poupar anualmente 15.000 milhões de meticais (211 milhões de euros), disse hoje à Lusa o Ministério da Administração Estatal e Função Pública.

"Tendo em conta aquilo que anualmente estava orçamentado, pouparam-se 15 mil milhões de meticais", explicou a diretora de Planificação e Cooperação, Candida Moiane.

O número detalha as implicações financeiras dos resultados da prova de vida, revelados no último ano, e que levaram à correção dos encargos do Estado.