Actualidade

A consultora Fitch Solutions previu hoje que o crescimento da economia de Angola atinja os 2,2% em 2019, depois de ter enfrentado mais uma recessão de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2018, o terceiro consecutivo.

"Estamos a prever um aumento na produção de petróleo, a principal exportação de Angola, que aumente o crescimento do PIB real de -0,8% em 2018 para 2,2% este ano", escrevem os analistas desta consultora detida pelo mesmo grupo que tem a agência de 'rating' Fitch.

"A recessão que dura há três anos foi desencadeada pela descida dos preços do petróleo e pela queda da produção de petróleo, cujo setor viu a qualidade dos ativos deteriorar-se significativamente, com o rácio de crédito malparado a ficar nos 26,7% em novembro do ano passado, o que compara com uma média de 10,4% registada entre 2014 e 2016", lê-se no relatório enviado aos investidores, e a a que Lusa teve acesso.