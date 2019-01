Actualidade

A receita do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) ascendeu a 1.503 milhões de euros em 2018, invertendo a tendência de quebra que se tinha verificado nos dois anos anteriores.

De acordo com os dados da execução orçamental em 2018, o IMI ultrapassou pela segunda vez a 'barreira' dos 1.500 milhões de euros, tendo rendido mais 47 milhões de euros do que em 2017.

A mudança nas regras de determinação do valor patrimonial dos imóveis operada com a criação do IMI, em 2003, fez com que a receita deste imposto tivesse registado aumentos sucessivos até 2015, ano em que bateu um 'recorde' de 1.533,2 milhões de euros.