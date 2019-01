Actualidade

Os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico voltaram a diminuir em janeiro, pelo terceiro mês consecutivo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores do INE, a diminuição do indicador de confiança dos consumidores (de -6,2 pontos em dezembro de 2018 para -7,2 pontos em janeiro de 2019) "refletiu o contributo negativo do saldo das perspetivas relativas à evolução da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes".

Já o clima económico diminuiu de 2,2 pontos em dezembro do ano passado para 2,1 pontos em janeiro, após ter atingido em julho e agosto o valor máximo desde março de 2002.