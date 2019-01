CGD

O ministro das Finanças disse hoje no Parlamento que a CGD estava perto da resolução em 2016 se não fosse feita a operação de recapitalização que ascendeu a cerca de 5.000 milhões de euros.

Segundo disse Centeno aos deputados, em 2016 a CGD estava sem capital e um banco sem capital não existe, pelo que sem a recapitalização acordada entre o governo português e a Comissão Europeia a CGD "estaria à beira de um processo de resolução bancária, com as consequências que teria com a nova diretiva da resolução bancária".

Em 24 de agosto de 2016 foi acordado entre Bruxelas e Lisboa uma recapitalização da CGD de quase 5.000 milhões de euros.