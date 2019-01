Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, garantiu hoje no parlamento que os atrasos nos processamentos das pensões serão resolvidos durante o primeiro semestre do ano.

"O nosso compromisso é durante primeiro semestre reduzir substancialmente as pendências para valores normais de tempo de espera", assegurou o ministro que está a ser ouvido esta manhã na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social.

Vieira da Silva voltou a dizer que os atrasos se devem sobretudo à carência de recursos humanos no Centro Nacional de Pensões, acrescentando que, embora já tenha havido um reforço, a produtividade dos trabalhadores "não tem acompanhado o ritmo de crescimento de novas entradas" de pedidos de reforma.