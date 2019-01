Actualidade

Portugal tinha, em 2017, a maior segunda maior proporção (2,7% do PIB) de passivos contingentes relacionados com parcerias público-privadas (PPP) fora do balanço e de crédito malparado (1,3%) da União Europeia, divulgou hoje o Eurostat.

Em todos os Estados-membros, segundo o gabinete estatístico da União Europeia (UE), os passivos contingentes das PPP que são contratos de construção a longo prazo em que os bens não são registados nas contas das administrações públicas, ascendiam a menos de 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

A Eslováquia (2,9% do PIB), Portugal (2,7%), Hungria (1,5%) e o Reino Unido (1,4%) foram os Estados-membros que apresentaram as maiores proporções de passivos contingentes.