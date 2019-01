Actualidade

O investimento publicitário de 570,8 milhões de euros em 2017 "permitiu gerar cerca de 2,5 mil milhões de euros no Produto Interno Bruto (PIB) "no curto prazo", representando 1,3% do total da riqueza produzida em Portugal.

Esta é uma das conclusões do estudo sobre o "Impacto do setor Publicitário em Portugal", da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN), em conjunto com a Deloitte, que adianta que cada euro investido em publicidade gera 4,39 euros do PIB.

"A publicidade foi responsável, em 2017, pela sustentação de 51.250 postos de trabalho, o que representa 1,1% do emprego total nacional, observando um impacto social positivo ao nível da criação de emprego no próprio setor e noutros por si sustentados, assim como externalidades positivas relacionadas com ações de 'sponsorship' e de responsabilidade social", refere o estudo.