Actualidade

As datas das provas e dos exames nacionais deste ano foram alteradas assim como foi alargado o período das provas de equivalência à frequência dos ensinos básico e secundário, segundo um despacho hoje publicado em Diário da República.

Os alunos que este ano realizem provas ou exames nacionais devem voltar a olhar para o calendário dos testes, uma vez que um despacho assinado pelos secretários de Estado da Educação, Alexandra Leitão e João Costa, e publicado hoje em Diário da República veio alterar algumas dessas datas.

No que toca aos exames finais nacionais do ensino secundário, o diploma destaca as alterações das datas da 1.ª fase das provas de História e Cultura das Artes (que se realizará a 21 de junho), Desenho A (26 de junho) e Economia A (27 de junho).