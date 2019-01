Actualidade

O valor médio das remunerações base declaradas à Segurança Social foi de 934 euros em novembro, mais 2,3% face ao mesmo mês do ano anterior, disse hoje o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Os dados foram apresentados por Vieira da Silva aos deputados da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social numa audição onde começou por fazer um balanço das áreas que tutela.

Segundo sublinhou, citando os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no terceiro trimestre de 2018 registou-se um crescimento dos salários "em todos os escalões de rendimento", tendo as remunerações mais baixas subido mais do que as mais elevadas e o rendimento mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem aumentado 3,5% em média.