A presidente da Comissão de Orçamento e Finanças disse hoje no parlamento que esta semana, "provavelmente ainda hoje", chegará aos deputados o relatório da auditoria à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2000 e 2015.

Durante a audição do ministro das Finanças, Mário Centeno, Teresa Leal Coelho disse que falou com o presidente da CGD e com o governador do Banco de Portugal e que "provavelmente ainda hoje será remetido" para os deputados o relatório com as conclusões da auditoria, e "se não amanhã [quinta-feira] ou sexta-feira".

Na terça-feira, o Ministério Público informou "nada ter a opor" que a CGD disponibilize ao parlamento a auditoria feita pela EY à gestão do banco público.