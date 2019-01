Actualidade

Investigadores do CINTESIS-Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, no Porto, desenvolveram uma ferramenta "inovadora" que permitirá melhorar o rastreio da apneia obstrutiva do sono e poupar "milhares de euros" em exames desnecessários, revelaram hoje os responsáveis.

A investigadora do CINTESIS Daniela Ferreira Santos explicou hoje à Lusa que a nova ferramenta, disponível online, pode ser usada pelos médicos, nomeadamente pelos médicos de família, para calcular automaticamente a probabilidade de alguém sofrer de apneia obstrutiva do sono.

Para desenvolver esta ferramenta, os investigadores avaliaram cerca de três centenas de doentes seguidos no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho.