Mais de 14.500 trabalhadores precários do Estado obtiveram favorável no âmbito do PREVPAP, havendo mais nove mil a concurso nas autarquias, disse hoje o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

A atualização do número de trabalhadores com parecer favorável no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP) foi avançada pelo governante durante uma audição na comissão parlamentar de trabalho e segurança social, em resposta ao deputado do BE, José Soeiro.

O ministro admitiu que existem "lacunas, atrasos" no processo de integração, acrescentando que dos 33 mil requerimentos cerca de 14.500 obtiveram já pareceres favoráveis, existindo "perto de 24 mil pessoas que estão já a concretizar uma inserção duradoura com emprego público".