Actualidade

Quatro decretos-lei de transferência de competências do Estado central para os municípios e entidades intermunicipais, nas áreas da saúde, da educação, da cultura e da proteção animal e segurança alimentar, foram hoje publicados em Diário da República.

No caso da Educação, que envolve a delegação de competências em municípios e nas comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, os órgãos que não pretendam essa transferência no ano de 2019 têm de comunicá-lo à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) até 30 de abril, "após prévia deliberação" dos seus órgãos.

O diploma publicado indica que, no espaço de um mês após a entrada em vigor, os membros do Governo responsáveis pelas finanças, pela educação e pelas autarquias enviam às câmaras um projeto de mapa com os valores do Fundo de Financiamento da Descentralização a transferir este ano.