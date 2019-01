Migrações

Cerca de 2.270 migrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo em 2018, uma média de seis pessoas por dia, alertou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) num relatório apresentado hoje.

No relatório intitulado "Viagem desesperada", o ACNUR indicou que grande parte das mortes ocorreram em naufrágios e só nas rotas da Líbia para a Europa, uma em cada 14 pessoas morreu, representando um forte aumento em relação ao ano de 2017.

Segundo a ACNUR, nas rotas terrestres verificaram-se 136 mortes, em comparação com as 75 no ano anterior.