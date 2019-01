Actualidade

A Associação Académica de Coimbra (AAC) solicitou hoje uma audiência ao primeiro-ministro e ao ministro da Ciência para falar sobre as propinas e acusou o Governo de dar um passo atrás e de fugir às suas responsabilidades.

Hoje de manhã, a direção-geral da AAC pediu uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, e com o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, para uma "clarificação definitiva da política de propinas no ensino superior português".

A mais antiga associação estudantil do país acusa o ministro de se "esquivar" a dar uma resposta "definitiva, clara e inequívoca" sobre o tema, como a AAC tinha exigido ao Governo, na segunda-feira, em nota de imprensa.