Tancos

(CORREÇÃO NO 5.º PARÁGRAFO) Lisboa, 30 jan (Lusa) - O coronel Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, detido preventivamente, contestou a apensação dos processos sobre o furto das armas de Tancos e a sua recuperação, alegando que há crimes "estritamente militares" que não são investigados.

Segundo os advogados de defesa de Luis Vieira, o requerimento a solicitar a separação dos processos do furto de armas dos paios de Tancos e do aparecimento das mesmas foi enviado à procuradora-geral da República, Lucília Gago, a 09 de janeiro, que determinou a junção de dois inquéritos ainda em investigação a PJ sob a orientação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

A primeira apensação de processos, ambos sobre o furto de armas, foi determinado pela antiga procuradora Joana Marques Vidal.