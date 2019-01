Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) defendeu hoje "uma medição tão rigorosa quanto possível" do meio televisivo e que a melhor forma de o fazer é com a CAEM, "onde estão representadas todas as partes da indústria".

António Casanova falava à Lusa no final da apresentação do estudo "Impacto da Publicidade", da iniciativa conjunta da APAN e Deloitte, em Lisboa, que admitiu a possibilidade da entrada de outros operadores, como a Cofina, na CAEM - Comissão de Análise de Estudos de Meios.

Em 02 de novembro, a RTP, SIC e TVI [que integram a CAEM] anunciaram que tinham acordado com GfK a medição das audiências por mais um ano, para garantir a estabilidade no mercado, período durante o qual será lançado um concurso internacional.