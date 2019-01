Actualidade

Uma nova sentença do processo que absolveu Manuel Maria Carrilho de violência doméstica sobre a sua ex-mulher Bárbara Guimarães foi hoje marcada para 08 de março, após a reabertura do julgamento por decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

Em dezembro, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou reabrir o julgamento ao aceitar um recurso do Ministério Público, depois da absolvição em 2017 do ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho do crime de violência doméstica e de vinte e dois crimes de difamação.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público apresentou um recurso, invocando "nulidades de despachos que indeferiram a realização de diligências de prova essenciais e indispensáveis à descoberta da verdade".