E-toupeira

O antigo assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves agiu com o conhecimento da SAD 'encarnada', que deve ir a julgamento no processo 'e-toupeira', defendeu o Ministério Público (MP) no recurso à decisão instrutória.

No recurso para o tribunal da relação de Lisboa, a que aa gência Lusa teve hoje acesso, o procurador do MP Valter Alves contestou a não pronúncia da SAD do Benfica por nenhum dos 30 crimes pelos quais estava acusada no processo pela juíza de instrução criminal Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

"A decisão é contraditória quando afirma que 'no caso concreto os crimes que estão imputados ao arguido Paulo Gonçalves nada têm a ver com o prosseguimento do interesse e objeto de ente coletivo' e mais à frente", alegou o procurador, apontando que a SAD 'encarnada' devia ser responsabilizada por violar "o dever de vigilância", por não ser necessário ser feito por pessoa singular.